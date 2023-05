ALD : Document AMF CP. 223C0803

conformément au pacte d'actionnaires conclu entre Société Générale, Lincoln Holding S.à r.l., Arbejdsmarkedets Tillaegspension et Lincoln Financing Holdings Pte. Ltd le 22 mai 2023 (le « pacte ») et tel que détaillé plus amplement au paragraphe 5.4 du document d'exemption, depuis la réalisation de l'apport, Société Générale bénéficie du droit de proposer la nomination de sept administrateurs d'ALD et Lincoln Holding S.à r.l. bénéficie du droit de proposer la nomination d'un administrateur d'ALD ; sur proposition de Société Générale, l'assemblée générale des actionnaires d'ALD qui s'est tenue le 22 mai 2023 a nommé Mme. Hacina Py et a ratifié la cooptation de M. Frédéric Oudéa en qualité d'administrateurs ; sur proposition de Lincoln Holding S.à r.l., l'assemblée générale des actionnaires d'ALD qui s'est tenue le 22 mai 2023 a nommé M. Mark Stephens en qualité d'administrateur ; Lincoln Holding S.à r.l. bénéficie de ce droit de représentation conformément aux termes et sous réserve des conditions du pacte, à condition que le pacte soit en vigueur et, notamment, sous réserve que Lincoln Holding S.à r.l., Arbejdsmarkedets Tillaegspension et Lincoln Financing Holdings Pte. Ltd et leurs affiliés détiennent ensemble un nombre d'actions d'ALD représentant plus de 12,5% du capital social d'ALD sur une base pleinement diluée ; Lincoln Holding S.à r.l., Arbejdsmarkedets Tillaegspension et Lincoln Financing Holdings Pte. Ltd n'ont pas l'intention de demander la nomination d'un représentant supplémentaire au conseil d'administration d'ALD.