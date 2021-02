ALD : bien orienté après ses résultats annuels

ALD s'adjuge 4% après la publication par le groupe de location de véhicules d'un résultat par action de 1,26 euro et d'un dividende proposé de 0,63 euro par action, correspondant donc à un taux de distribution de 50%, au titre de 2020.



Parmi ses chiffres clés, il revendique 1,76 million de contrats gérés dans le monde à fin décembre 2020, ainsi qu'un coefficient d'exploitation (hors résultat de la vente de véhicules d'occasion) à 50,4%, dans sa fourchette définie à 50-51%.



Pour l'exercice 2021, ALD table sur une croissance de la flotte au bilan, une hausse du résultat unitaire de la vente de véhicules d'occasion et une amélioration du coefficient d'exploitation (hors résultat de la vente de véhicules d'occasion).



