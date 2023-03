ALD : cession de filiales européennes à CACF et Stellantis

Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) annonce la signature d'un protocole d'acquisition avec Stellantis de six filiales européennes d'ALD et de LeasePlan, faisant suite à l'acquisition de 100% du capital de LeasePlan par ALD, annoncée en janvier 2022.



La transaction porte sur les activités d'ALD en Irlande, en Norvège et au Portugal, ainsi que sur celles de LeasePlan en Tchéquie, en Finlande et au Luxembourg, représentant une flotte totale de plus de 100.000 véhicules et un total d'encours d'environ 1,7 milliard d'euros.



L'opération, dont la réalisation, attendue courant 2023, est soumise aux conditions suspensives habituelles, permettrait de consolider le partenariat entre CACF et Stellantis, à travers une nouvelle coentreprise annoncée en décembre 2021.



