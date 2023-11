ALD : dans le rouge après la publication de ses résultats trimestriels

Plus forte baisse du SBF120, le titre ALD recule de 1,91% à 6,42 euros à la suite de la publication de résultats financiers qualifiés de "mitigés" par la société. Au troisième trimestre, le résultat net, part du groupe, d’Ayvens (auparavant ALD Automotive LeasePlan) a chuté de 28,9% à 226,2 millions d’euros tandis que le résultat opérationnel brut a augmenté 25,4% à 814,9 millions d’euros. Ce dernier a cependant reculé de 6,7% en données comparables et hors éléments exceptionnels.



La marge des contrats de leasing et de services a bondi de 61,6% 741 millions d'euros. Elle est stable sur un an en données comparables.



"Dans un contexte de conditions macroéconomiques difficiles et de normalisation des marchés de voitures d'occasion, qui sont cependant encore favorables, Ayvens a réalisé une solide performance commerciale et des résultats financiers mitigés, par rapport à une base 2022 historiquement élevée, et a confirmé la solidité de sa position en capital et de ses capacités de financement", a commenté le Directeur général, Tim Albertsen.



Le groupe a confirmé ses objectifs 2023 d'une croissance comprise entre 2% et 4% de sa flotte et de 170 millions d'euros de coûts liés à l'intégration de LeasePlan. Il table par ailleurs sur un résultat pour les ventes de véhicules d'occasion compris entre 1200 et 1600 euros par unité. Environ 290 000 véhicules devraient être vendus.