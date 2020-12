ALD : gagne +2% après l'analyse de Credit Suisse

Le titre affiche un gain de 2% profitant de l'analyse de Credit Suisse. Le bureau d'analyses réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 12,2 à 13,5 euros sur ALD, estimant que les opportunités de croissance du groupe de services de mobilité 'demeurent intactes'.



'Les résultats des ventes de voitures seront de moins en moins pertinents avec de nouvelles opportunités qui émergent des locations de voitures d'occasion, de nouveaux segments de clientèle et l'expansion géographique', juge le broker.



Credit Suisse s'attend à ce que la flotte de véhicules d'ALD s'accroisse à un rythme de plus de 7% par an à partir de 2023, ce qui devrait selon lui l'aider à atteindre l'objectif de 2,3 millions de contrats vers 2025.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.