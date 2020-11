Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deux semaines après ses chiffres préliminaires, ALD a publié jeudi ses résultats complets au titre du troisième trimestre 2020. Ainsi, la filiale de leasing de la Société Générale a enregistré un bénéfice net (part du groupe) de 140,6 millions d'euros sur la période (-3,8% sur un an) et une marge brute des activités de 339,7 millions d'euros (-2,2%). La flotte totale de véhicules atteint 1,76 million d’unités, en hausse de 1,6 % par rapport à fin septembre 2019.La société a bénéficié d'une reprise plus rapide que prévu du marché des voitures d'occasion, de la résilience des marges dans les contrats de leasing et les services, ainsi que du contrôle continu des coûts.Compte tenu de ses performances, ALD a révisé à la hausse son objectif annuel de résultat moyen par véhicule pour les voitures d'occasion. Il sera compris entre -50 euros et 150 euros, contre une précédente fourchette de -250 euros à 0 euro.En parallèle, le groupe table sur une croissance organique de sa flotte de véhicules proche de 0 % par rapport à 2019, avec des acquisitions ciblées au programme à mesure que les opportunités se présenteront.