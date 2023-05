ALD : hausse de 22% du résultat net au 1er trimestre

ALD publie un résultat net part du groupe en hausse de 22,4% à 315,5 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, 'grâce à une dynamique commerciale robuste et à la persistance de marchés de voitures d'occasion très favorables', selon son CEO Tim Albertsen.



La société de services de mobilité affiche une marge des contrats de location et des services de 541,1 millions d'euros, en progression de 63,3%, ainsi qu'un résultat des ventes de voitures d'occasion à 190,5 millions, contre 215,2 millions un an auparavant.



ALD se dit en outre 'en excellente position pour aborder la transformation que représente l'acquisition hautement stratégique et synergétique de LeasePlan', acquisition pour laquelle une AG extraordinaire est convoquée le 22 mai en vue de sa clôture.



