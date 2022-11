ALD : l'UE approuve le projet d'acquisition de LeasePlan

La Commission européenne annonce avoir approuvé le projet d'acquisition de LeasePlan par ALD. L'agrément est conditionné au respect intégral des engagements proposés par ALD.La Commission craignait que l'opération, telle qu'initialement notifiée, ne réduise sensiblement la concurrence sur les marchés du leasing opérationnel en Tchéquie, en Finlande, en Irlande, au Luxembourg, en Norvège et au Portugal.Pour répondre aux préoccupations de la Commission, ALD a proposé de:- céder les activités de location opérationnelle d'ALD en Irlande, en Norvège et au Portugal, ainsi que les activités de LeasePlan en Tchéquie, en Finlande et au Luxembourg, avec leurs actifs, contrats et employés- fournir les services de transition, tels que la fourniture de temps pour le changement de marque, l'accès aux services informatiques ou l'accès à la plateforme de vente de voitures d'occasion, pendant une période transitoire pouvant aller jusqu'à deux ans, qui peut être prolongée jusqu'à une année supplémentaire.À la suite du test de marché, la Commission a conclu que l'opération, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.