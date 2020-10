ALD : vers un relèvement d'objectif pour 2020

20/10/2020 | 07:52

Observant une reprise plus rapide que prévu du marché des voitures d'occasion au troisième trimestre, ALD annonce son intention de relever son objectif de résultat moyen des ventes de voitures d'occasion pour 2020, lors de son point d'activité du 5 novembre.



Combinée à des marges contrats de location et services résilientes et à un contrôle des coûts continu, cette évolution positive signifie que le résultat net part du groupe d'ALD pour le troisième trimestre est attendu à environ 140 millions d'euros sur le troisième trimestre.



