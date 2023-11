Ayvens : délaissé après ses trimestriels

Le 03 novembre 2023 à 11:06 Partager

Ayvens (nouveau nom d'ALD après l'acquisition de LeasePlan) lâche près de 5% après la publication par le groupe de services de mobilité d'un résultat net part du groupe en baisse de 28,9% à 226,2 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2023.



Il affiche notamment un ratio coûts sur revenus (hors résultats de ventes de voitures d'occasion) accru à 61,1%, contre 57% un an auparavant, ainsi qu'une marge sur contrat de location et de services stable sur une base comparable.



Après cette publication trimestrielle 'sous ses attentes et celles du consensus', et se disant 'beaucoup plus prudents que le consensus' pour 2024, Oddo BHF dégrade son opinion de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 17 à six euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.