Bruxelles donne son feu vert conditionnel au rachat de LeasePlan par ALD

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne a annoncé vendredi avoir autorisé, sous conditions, le projet de rachat du groupe néerlandais de financement longue durée de véhicules LeasePlan par ALD, filiale de la banque Société Générale.

Pour répondre aux préoccupations de Bruxelles en matière de concurrence, ALD a proposé de céder ses activités de crédit-bail opérationnel en Irlande, en Norvège et au Portugal, ainsi que les activités de LeasePlan en Tchéquie, en Finlande et au Luxembourg, avec leurs actifs, leurs contrats et leurs salariés, a indiqué la Commission.

ALD s'est également engagé à "fournir des services de transition, notamment du temps pour le changement de marque, l'accès aux services informatiques ou l'accès à la plateforme de vente de voitures d'occasion, pendant une période transitoire de deux ans au maximum, susceptible d'être prolongée d'une année supplémentaire au maximum", a précisé Bruxelles.

La Commission européenne a souligné que son feu vert restait subordonné au "respect intégral des engagements contractés".

En janvier dernier, Société Générale avait annoncé le projet d'ALD de racheter LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros, auprès d'un consortium mené par la société de capital-investissement TDR.

L'autorité britannique de la concurrence, la Competition & Markets Authority (CMA), avait autorisé cette opération début novembre.

November 25, 2022