Mobilité électrique: ALD crée une coentreprise avec Chargepoint pour les flottes d'entreprise

ALD Automotive, spécialiste de la location longue durée, a signé un accord avec ChargePoint, réseau de recharge de véhicules électriques dont il est partenaire depuis 2019, afin de créer un fournisseur de services unique pour accélérer l'électrification des flottes d'entreprises européennes. Alimentée par la technologie de ChargePoint, la coentreprise proposera aux conducteurs de véhicules de flottes d’entreprise une solution de recharge simple, avec un accès facilité, des reportings de facturation et de remboursement.



Les conducteurs auront accès à un réseau de plus de 485 000 emplacements de recharge en Europe, avec une application mobile et une carte de recharge, leur permettant de charger leur véhicule électrique chez eux, au travail ou pendant leurs trajets.



Pour contrôler et superviser les dépenses de recharge, les gestionnaires de flottes bénéficieront d'une solution de reporting et de facturation offrant une vue d'ensemble de tous les coûts de recharge. Les coûts dans les lieux publics, sur le lieu de travail, sur site et à domicile seront présentés dans un tableau de bord unique.