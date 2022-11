ALD, filiale de Société Générale, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires pour un montant d’environ 1,2 milliard d’euros pour financer le rachat de LeasePlan. Cette opération, « dont le principe a été initialement présenté le 6 janvier 2022 lors de l’annonce par ALD du projet d’acquisition de LeasePlan, marque une étape majeure dans la création d’un acteur mondial majeur de la mobilité durable, bénéficiant d’expertises très complémentaires et de synergies », a souligné la banque.Les actions nouvelles seront émises au prix de 7,50 euros par action nouvelle, dont 1,50 euro de valeur nominale et 6 euros de prime d'émission. Ce prix fait ressortir une décote de 25% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit d'ALD et de 31,8% par rapport au cours de clôture du 25 novembre 2022.Chaque porteur d'actions ALD existantes enregistrées comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 29 novembre 2022 se verra attribuer un DPS par action, qui sera détaché le 30 novembre 2022. Les DPS seront négociables à compter du 30 novembre 2022 jusqu'au 9 décembre 2022 (inclus) et pourront être exerçables à compter du 2 décembre 2022 jusqu'au 13 décembre 2022 (inclus), conformément au calendrier envisagé.5 DPS permettront la souscription à titre irréductible de 2 actions nouvelles, au prix de 7,50 euros par action nouvelle.Société Générale, qui détient à ce jour 79,8% du capital social d'ALD, a l'intention de demeurer l'actionnaire majoritaire d'ALD sur le long terme et disposera d'une participation correspondant à environ 53% du capital du nouvel ensemble immédiatement après la réalisation de l'acquisition de LeasePlan. A cet égard, la banque participera à l'opération à hauteur d'un montant total d'environ 803 millions d'euros. Par ailleurs, Société Générale s'est engagée à garantir cette augmentation de capital et à ne pas céder ses titres pendant une période se terminant 40 mois après la réalisation de l'acquisition de LeasePlan.L'impact de cette acquisition sur le ratio de fonds propres durs (CET1) du groupe Société Générale est attendu à environ 40 points de base à la date de réalisation de l'opération. La rentabilité de Société Générale (ROTE) devrait augmenter entre 70 et 80 points de base à horizon 2024.L'impact financier de cette transaction est connu depuis l'annonce en début d'année du rachat de LeasePlan par ALD. Ce dernier va débourser 4,5 milliards d'euros.Le prix d'acquisition sera financé à hauteur de 1,8 milliard d'euros en numéraire provenant de l'augmentation de capital d'environ 1,2 milliard d'euros et de 0,6 milliard d'euros de dette subordonnée entièrement souscrite par Société Générale. Il sera en outre financé par environ 251 millions d'actions ALD nouvellement émises représentant 30,75% du capital social de l'entité combinée après la réalisation de l'augmentation de capital et la réalisation de l'acquisition par le biais d'une augmentation de capital réservée aux actionnaires de LeasePlan et des bons de souscription d'actions conférant aux actionnaires de LeasePlan le droit de souscrire jusqu'à 3,12% du capital social de l'entité combinée.