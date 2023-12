Aldar Properties PJSC a annoncé le lancement d'un projet "Cooling as a Service" ("CaaS") qui réduira l'empreinte carbone annuelle de la ligne de base de refroidissement à Al Rayyana Complex et Eastern Mangroves à Abu Dhabi jusqu'à 30% sur une période de 10 ans. Le projet, géré par Johnson Controls, utilisera des mesures d'économie d'énergie et des technologies de pointe pour réduire d'environ 26 880 tonnes les émissions de CO2 des deux actifs d'Aldar. Cette initiative aidera Aldar à mettre en œuvre son plan "Net Zero", qui comprend un objectif scientifique de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre (GES) des champs d'application 1 et 2 d'ici à 2030.

Le refroidissement acheté est inclus dans les émissions de gaz à effet de serre du champ d'application 2. La solution CaaS de Johnson Controls devrait transformer l'environnement bâti, en réduisant l'empreinte carbone d'un bâtiment liée à la climatisation jusqu'à 30 %. CaaS est un modèle commercial innovant qui vise à rendre le refroidissement économe en énergie plus abordable et plus accessible, ce qui représente une évolution des modèles commerciaux traditionnels centrés sur les produits vers une approche orientée vers les services, tout en obtenant des résultats durables.

La solution permettra à Aldar d'externaliser les services de refroidissement de ses actifs, les utilisateurs finaux payant pour le refroidissement qu'ils reçoivent et réduisant ainsi les dépenses liées aux factures de services publics et à la consommation d'énergie. Les éléments clés du projet comprennent la mise à niveau de l'équipement de refroidissement avec des mesures d'économie d'énergie (ECM), la fourniture d'une couverture de maintenance premium, et la garantie d'une facturation juste et précise pour les locataires des deux développements emblématiques. Le modèle CaaS, mis en œuvre par Johnson Controls, met l'accent sur la fourniture de résultats efficaces aux bâtiments, ce qui représente une rupture avec le modèle commercial traditionnel centré sur le produit en faveur d'une approche orientée vers le service.

Le complexe Al Rayyana et East Mangroves sont des projets à usage mixte détenus et gérés par Aldar. Le complexe Al Rayyana comprend un centre commercial sur trois niveaux au sein d'une destination résidentielle composée de 1 500 logements. Aldar Properties PJSC est le principal promoteur, investisseur et gestionnaire immobilier des Émirats arabes unis, avec un modèle d'exploitation diversifié et durable centré sur deux activités principales : Aldar Development et Aldar Investment.

Aldar Development est un maître promoteur de communautés intégrées, vivables et prospères dans les destinations les plus prisées d'Abu Dhabi, notamment Yas Island, Saadiyat Island, Al Raha et Reem Island. Elle est responsable du développement de la banque foncière d'Aldar, d'une superficie d'environ 69 millions de mètres carrés, et comprend trois activités : Aldar Projects, qui est la branche d'Aldar dédiée à la réalisation de projets et qui gère son activité de gestion de projets ; Aldar Ventures, qui incube et nourrit de nouvelles opportunités commerciales et des domaines d'innovation ; et Aldar Egypt, la plateforme qui se concentre sur le développement de communautés à usage mixte en Égypte. Aldar Investment abrite l'activité principale de gestion d'actifs d'Aldar, qui comprend un portefeuille de gestion d'actifs de plus de 35 milliards d'AED.