Aldoro Resources Ltd. a annoncé que le Dr Caigen Wang rejoindra le conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif à compter du 17 juillet 2023. Le Dr Wang a fait ses preuves en matière de rendement pour les actionnaires et d'exécution de la découverte à la mine, comme en témoigne la création de Tietto en 2010, après une longue carrière d'ingénieur minier, d'universitaire et de directeur de mine en Australie, au Canada et en Chine. Au début de sa carrière, M. Wang a passé sept ans en tant que maître de conférences et professeur associé à l'Université chinoise d'exploitation minière et de technologie.

Pendant qu'il était fondateur de Tietto, M. Wang a dirigé la cotation de la société sur l'ASX en tant qu'explorateur, avec une évaluation d'environ 30 millions de dollars, jusqu'à sa capitalisation boursière actuelle d'environ 600 millions de dollars, ce qui en fait le plus récent producteur d'or d'Afrique avec une production d'or prévue de plus de 200 000 onces par an dans sa mine d'or d'Abujar, en Côte d'Ivoire. En outre, M. Wang était auparavant PDG d'Ishine Resources, une société d'exploration cotée à l'ASX qui possède de nombreux projets d'exploration en Australie. Il a également occupé des postes de direction en tant qu'ingénieur minier pour St Barbara, BHP, Hunan Westralian et Sons of Gwalia.

M. Wang est titulaire d'une licence, d'une maîtrise et d'un doctorat en ingénierie minière et est membre de l'AusIMM.