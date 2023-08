Alector, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur l'immuno-neurologie, une nouvelle approche thérapeutique pour le traitement de la neurodégénérescence. L'immuno-neurologie cible le dysfonctionnement immunitaire comme cause de multiples pathologies qui sont les moteurs des troubles cérébraux dégénératifs. La société développe des thérapies conçues pour contrer simultanément ces pathologies en rétablissant une fonction immunitaire saine dans le cerveau. La plateforme de la société exploite des ensembles de données génétiques humaines à grande échelle, des outils avancés en bioinformatique et en imagerie, ainsi que des connaissances en neurodégénération et en immunologie pour identifier le système immunitaire. Sa plateforme se concentre sur la sélection des cibles, des biomarqueurs et des patients. Son portefeuille de produits comprend AL001, AL002, AL003 et AL101. Son AL001 cible la démence fronto-temporale porteuse d'une progranuline (FTD-GRN).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale