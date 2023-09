Alector, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur l'immuno-neurologie, une approche thérapeutique pour le traitement des maladies neurodégénératives. La société développe des thérapies conçues pour contrer ces pathologies en rétablissant une fonction immunitaire saine dans le cerveau. Sa plateforme de recherche et de découverte de médicaments s'appuie sur des ensembles de données génétiques humaines, des outils avancés en bioinformatique et en imagerie, et des connaissances en neurodégénérescence et en immunologie pour identifier le système immunitaire. Ses programmes cliniques comprennent AL001 (latozinemab), AL101 et AL002. En outre, la société se concentre également sur des programmes précliniques et de recherche dans son pipeline pour des indications telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et l'oncologie. Son premier produit candidat, le latozinemab, est un anticorps monoclonal recombinant humanisé qui augmente les niveaux de progranuline (PGRN) dans le cerveau des patients atteints de démence frontotemporale porteuse de progranuline (FTD-GRN).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale