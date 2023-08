Alembic Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, tels que des formulations et des ingrédients pharmaceutiques actifs. La société exerce ses activités dans un seul secteur, celui des produits pharmaceutiques. Le segment des produits pharmaceutiques est engagé dans la fabrication et la commercialisation d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) issus de la fermentation et de la chimie. La société est également engagée dans des activités de recherche et de développement à Vadodara. La société fabrique/fournit trois produits/services clés : Azithromycine, Venlafaxine et Telmisartan.

