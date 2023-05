Les bénéfices de Dr Reddy's Labs en Inde ont été multipliés par 11 au quatrième trimestre

Le fabricant indien de médicaments Dr Reddy's Laboratories Ltd a annoncé mercredi une multiplication par près de 11 de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la hausse des ventes de son activité principale de médicaments génériques en Amérique du Nord.

Le bénéfice consolidé de la société basée à Hyderabad est passé à 9,59 milliards de roupies au cours des trois mois se terminant le 31 mars, contre 875 millions de roupies un an plus tôt.

Le bénéfice a toutefois été inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 9,74 milliards de roupies, selon les données de Refinitiv IBES.

Les recettes de l'activité générique en Amérique du Nord, le plus grand marché de l'entreprise, qui représente près de la moitié de ses ventes totales, ont bondi de 27 % pour atteindre 25,32 milliards de roupies, grâce à de nouveaux lancements et à l'augmentation de la production de produits existants. En Inde, le chiffre d'affaires des médicaments génériques a augmenté de 32 %.

Les recettes consolidées de Dr Reddy's ont augmenté de 15,8 % pour atteindre 62,97 milliards de roupies, tandis que les dépenses d'exploitation totales ont diminué de 13,3 %.

La société a également recommandé un dividende final de 40 roupies par action pour l'exercice 2023.

Les actions de la société ont baissé de 1,3 % à 4 867 roupies mercredi avant la publication des résultats. Elles ont progressé de 14,9 % depuis le début de l'année, surpassant l'indice pharmaceutique Nifty qui a augmenté de 0,95 %.

Ses pairs, Lupin Ltd, sont passés d'une perte l'année dernière à un bénéfice au quatrième trimestre, tandis qu'Alembic Pharmaceuticals Ltd a multiplié par près de sept son bénéfice trimestriel. Cipla Ltd devrait publier ses résultats dans le courant de la semaine.