Alembic Pharmaceuticals Limited est une société pharmaceutique basée en Inde. L'entreprise fabrique et commercialise des formulations indiennes, des génériques internationaux et des ingrédients pharmaceutiques actifs (API). Elle propose une gamme diversifiée et en expansion de produits génériques sur des segments chroniques. Ses thérapies comprennent la dermatologie, les anti-infectieux, le rhume et la toux, la gastrologie, la cardiologie, les antidiabétiques, l'ophtalmologie, la néphrologie et l'urologie, la santé animale, l'orthopédie et la gynécologie. Les produits relevant de la catégorie des génériques internationaux sont fabriqués sur les sites de Panelav, Karkhadi et Jarod, dans le Gujarat. La société dispose d'installations de recherche et de développement à Vadodara (Gujarat), à Hyderabad (Telangana) et dans le New Jersey (États-Unis). Ses IPA sont fabriqués dans ses trois usines de Panelav et de Karkhadi, dans le Gujarat. L'usine de Sikkim fabrique ses formulations pour l'Inde. Ses filiales comprennent notamment Alembic Pharmaceuticals Inc. et Alembic Global Holding SA.

Secteur Produits pharmaceutiques