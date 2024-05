Alerio Gold Corp. est une société d'exploration et de développement minier basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés de ressources naturelles, en particulier en Guyane, en Amérique du Sud. La société détient 100 % des intérêts dans trois propriétés aurifères, à savoir la propriété aurifère de Tassawini, le projet aurifère de Puruni et la propriété aurifère de Harpy. Le projet aurifère Tassawini est un projet aurifère avancé situé à environ 175 kilomètres au nord-ouest de la capitale Georgetown, en Guyane, en Amérique du Sud. Le projet aurifère Tassawini comprend cinq permis d'exploitation minière à moyenne échelle (MP) et un permis de prospection à moyenne échelle (PPMS). La propriété aurifère Puruni s'étend sur environ 2259 hectares (5584 acres) et est située à environ 250 kilomètres au sud-ouest de Georgetown, la capitale de la Guyane. Le projet Harpy Gold est situé dans le prolifique bouclier guyanais d'Amérique du Sud, à environ 100 km au sud du projet Tassawini.

Secteur Sociétés minières intégrées