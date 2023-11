Alerion Clean Power SpA est une société de portefeuille basée en Italie, principalement active dans le secteur des services publics. La société est impliquée dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Alerion Clean Power SpA produit de l'électricité principalement dans des parcs éoliens, ainsi que dans des panneaux solaires et des centrales à biomasse. Les centrales électriques de la société sont situées en Roumanie, en Bulgarie et sur le marché national, notamment à Agrigente, Callari, Castel di Lucio, Ordona nad Licodia, entre autres. Alerion Clean Power SpA opère par le biais de nombreuses filiales directes, dont Alerion Energie Rinnovabili SpA, Alerion Bioenergy Srl, Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo Srl, Durini 18 Srl et Alerion Real Estate Srl en liquidazione.