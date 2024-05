(Alliance News) - Alerion Clean Power Spa a annoncé lundi que, par le biais de ses filiales indirectes Vulturu Power Park Srl et Vulturu Wind Farm Srl, elle a obtenu les autorisations pour la construction de deux parcs éoliens, de 114 MW et 108 MW respectivement, dans les municipalités de Crucea, Saraiu et Vulturu, dans la région de Dobrogea, en Roumanie.

La société a expliqué que ces deux centrales font partie d'un projet comprenant trois parcs éoliens voisins d'une capacité totale d'environ 336 MW, et que l'autorisation pour la construction du troisième parc éolien devrait être obtenue d'ici la fin de l'année 2024.

La société estime que les installations entreront en production en 2027.

La production attendue à pleine échelle de l'ensemble du projet d'énergie éolienne - y compris les trois centrales - est estimée à environ 1 100 GWh par an, avec un EBITDA annuel attendu à pleine échelle d'environ 85 millions d'euros.

Alerion est dans le rouge de 1,4 % à 17,74 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.