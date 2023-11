(Alliance News) - Alerion Clean Power Spa a annoncé jeudi que, par l'intermédiaire de sa filiale Alerion UK Ltd, elle a signé un accord avec un groupe de sociétés spécialisées dans le développement d'installations à partir de sources renouvelables au Royaume-Uni - dont Penant Walters Holdings Ltd - pour acquérir 100 % de la société Wind Farm Penant Walters Foelt Ltd.

Foelt est propriétaire d'un projet approuvé de parc éolien situé à Neath Port Talbot, au Pays de Galles, d'une capacité installée de 35 MW et d'un débit annuel estimé à environ 100 GWh.

La valeur de l'investissement, y compris le prix d'achat du projet autorisé, est estimée à environ 55 millions d'euros. La clôture de la transaction pour l'achat de la société propriétaire du projet est prévue au cours du premier semestre 2024.

Le cours de l'action Alerion est en baisse de 0,8 % à 24,25 euros par action.

