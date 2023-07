(Alliance News) - Alerion Clean Power Spa a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice net de 50,5 millions d'euros, en hausse par rapport aux 44,7 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires est passé de 141 millions d'euros à 111,5 millions d'euros, et le résultat d'exploitation de 138,4 millions d'euros à 86,4 millions d'euros, en raison de la forte baisse des prix du marché et malgré la contribution des nouvelles installations.

L'EBITDA est passé de 126 millions d'euros à 88 millions d'euros et le résultat avant impôt de 96,9 millions d'euros à 59,8 millions d'euros.

Le bénéfice net du groupe pour le premier semestre s'est élevé à 50,1 millions d'euros, contre 43,1 millions d'euros au premier semestre 2022, tandis que les intérêts minoritaires se sont élevés à 400 000 euros, contre 1,6 million d'euros un an plus tôt.

Les capitaux propres du groupe au 30 juin 2023 s'élèvent à 301,7 millions d'euros, soit une variation positive de 2,9 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2022, où ils étaient de 298,8 millions d'euros.

Les dettes financières au 30 juin 2023 s'élèvent à 414,2 millions d'euros, en hausse de 28,7 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2022, où elles s'élevaient à 385,5 millions d'euros. Cette évolution reflète principalement les investissements réalisés au cours du semestre en Roumanie et en Italie, nets du cash-flow opérationnel généré sur la période, impacté négativement par la baisse des prix de l'électricité.

La société a ensuite révisé son plan d'affaires, qui couvre désormais la période 2024-2028. Comme l'explique la société, "la mise à jour du business plan du groupe s'inscrit donc dans un contexte géopolitique et économique profondément changeant et extrêmement complexe. C'est pourquoi il a été décidé de procéder à cette mise à jour au cours du premier semestre, dans une phase où les phénomènes d'extrême volatilité et les éléments d'incertitude sur le marché de référence ont commencé à s'atténuer".

Le nouveau business plan, qui confirme la concentration sur les pays de présence géographique actuels - Italie, Roumanie, Espagne et Royaume-Uni - dans l'éolien terrestre et le solaire photovoltaïque, envisage la consolidation d'une plateforme de développement qui bénéficie déjà d'un pipeline de projets renouvelables d'environ 7 000 MW, résultat du renforcement massif des activités de développement au cours des dernières années dans toutes les zones géographiques où le groupe est présent, et qui lui permettra de soutenir la trajectoire de croissance envisagée pour les cinq prochaines années.

Les investissements prévus pour la période 2024-2028 s'élèvent à environ 2,3 milliards d'euros, pour atteindre une capacité installée d'environ 3 GW à la fin de 2028, en hausse d'environ 2,1 GW par rapport à la fin de 2023.

En termes économiques, le plan vise un Ebitda consolidé d'environ 300 millions d'euros en 2025 et d'environ 400 millions d'euros en 2028.

Durant la période du plan, le groupe pourra compter sur une structure financière solide, capable de soutenir la croissance de manière durable, grâce à la fois à la génération de cash des centrales en exploitation et aux ressources financières issues du modèle de recyclage des fonds propres. La position financière nette consolidée à la fin de 2028 devrait être d'environ 1,2 milliard d'euros, le ratio NFP/Ebitda restant constamment inférieur à 4 fois pendant toute la durée du plan.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.