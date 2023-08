Alerus Financial Corporation est une société de services financiers diversifiés. Par l'intermédiaire de sa filiale, Alerus Financial, association nationale, la société fournit des solutions financières aux entreprises et aux consommateurs. Elle opère à travers quatre segments : Services bancaires, services de retraite et d'avantages sociaux, gestion de patrimoine et hypothèques. La division bancaire offre une gamme de services de prêts, de dépôts, de gestion de trésorerie et de services de trésorerie. La division Retirement and Benefit Services fournit des services de tenue de dossiers et d'administration aux régimes de retraite, des services de fiduciaire, de tenue de dossiers et d'administration pour les régimes d'actionnariat des employés (ESOP) et des services de fiduciaire d'investissement pour les régimes de retraite. La division Wealth Management fournit des services de conseil et de planification, de gestion des investissements, et des services fiduciaires et de fiducie aux clients. La division Mortgage propose des prêts hypothécaires par le biais d'une unité centralisée à Minneapolis, dans le Minnesota, ainsi que par l'intermédiaire des bureaux de la banque.

Secteur Banques