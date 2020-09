24/09/20 ALES GROUPE : Cession des actifs et des activités d'Alès Groupe au profit du groupe Impala

Communiqué 24 septembre 2020

CESSION DES ACTIFS ET DES ACTIVITES D'ALES GROUPE

AU PROFIT DU GROUPE IMPALA

PAR DECISION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Par jugement rendu le 24 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a décidé, dans le cadre d'un plan de cession, la cession des actifs d'Alès Groupe à la société Impala SAS, holding animatrice du groupe industriel français Impala, détenue par son président fondateur M. Jacques Veyrat et sa famille, étant précisé que le pôle coiffure (Franklin Roosevelt Coiffure et Beauté et ses filiales Laboratoires Ducastel, Alès Groupe Distribution, Boy-Diffusion et Distri-Coiff) sera repris par les managers actuels (MM. Legendre, Vignaud, Pauly et Tan) conformément à l'offre qu'ils ont déposée conjointement avec Impala.

Le projet de reprise est porté par Impala, groupe industriel français actif dans le secteur cosmétique au travers de plusieurs filiales et participations dont Roger & Gallet, marque de parfum et d'hygiène, présente dans les mêmes canaux de distribution que les marques d'Alès Groupe (Lierac, Phyto et Jowae).

Sur le plan social, le plan de reprise comprend notamment un engagement du maintien de l'emploi pour les salariés d'Alès Groupe (97 sur 102) et de ses filiales françaises pendant une durée de 24 mois.

Sur le plan financier, le prix de cession (en ce inclus le prix de cession du pôle coiffure aux managers actuels dudit pôle) s'élève à 13,5 M€.

Les instances représentatives du personnel s'étaient prononcées en faveur de ce projet de reprise.

Il est prévu que l'entrée en jouissance par le repreneur des actifs d'Alès Groupe ait lieu le 24 septembre 2020.

Avec cette opération, Patrick Puy, qui avait été nommé Président du Directoire d'Alès Groupe en décembre 2019 afin de gérer au mieux la restructuration de ses activités, voit sa mission accomplie tout en ayant permis de limiter, autant que possible, l'impact social de cette restructuration. Une nouvelle page s'ouvre aujourd'hui pour les marques du groupe.

Dans ce contexte, les actions d'Alès Groupe sont sans valeur et leur cotation sur le marché Euronext Growth restera suspendue jusqu'à la liquidation de la Société.

Par ailleurs, la publication des résultats semestriels 2020, initialement prévue le 29 septembre 2020, est reportée à une date ultérieure.

Profil

Le Groupe est présent sur le marché mondial des produits cosmétiques avec Lierac et Jowaé, des produits capillaires avec les marques Phyto, Kydra, Secret Professionnel, Subtil, et enfin sur le marché national de la distribution spécialisée auprès des professionnels de la coiffure. Il se différencie par un haut niveau d'exigence et de qualité, conjuguant naturalité, efficacité et plaisir.

L'action est cotée sur Euronext Growth, fait partie de l'indice « Euronext family business » et est éligible au PEA PME.