Alexander & Baldwin, Inc. a annoncé la nomination de Shelee Kimura à son conseil d'administration, à compter du 1er juillet 2023. Kimura rejoint le conseil après le départ de Michele Saito, qui était administrateur depuis 2012. Mme Kimura est présidente et directrice générale de Hawaiian Electric Company, Inc. qui répond aux besoins énergétiques de 95 % de la population d'Hawaï sur les îles d'O'ahu, Hawaï, Maui, Na'i et Moloka'i. Elle a été nommée à son poste actuel en janvier 2009, après avoir été nommée à la tête de l'entreprise par le Conseil d'administration. Elle a été nommée à son poste actuel en janvier 2022 et a précédemment occupé les fonctions de vice-présidente principale du service clientèle et des affaires publiques d'Hawaiian Electric et de vice-présidente principale du développement commercial et de la planification stratégique.

Avant de rejoindre Hawaiian Electric, elle a dirigé les relations avec les investisseurs et la planification stratégique, et a été directrice des finances et des investissements pour Hawaiian Electric Industries, la société mère d'Hawaiian Electric et la plus grande société cotée en bourse d'Hawaii. Avant HEI, elle était responsable du conseil chez Arthur Andersen LLP et ses communautés d'entreprises et d'organisations à but non lucratif ont été récompensées par le Shidler College of Business de l'université d'Hawaï, l'American Lung Association, les Girl Scouts d'Hawaï, le ministère américain de l'énergie et la YWCA d'O'ahu. Elle est Omidyar Fellow, membre de la Women Corporate Directors Foundation et ambassadrice de l'U.S. Clean Energy Education and Empowerment Initiative (Initiative pour l'éducation et l'autonomisation en matière d'énergie propre). Elle siège au conseil consultatif du Shidler College of Business de l'université d'Hawai'i à M noa et aux conseils d'administration du Mid-Pacific Institute et des organisations à but non lucratif Parents and Children Together et N Kama Kai.

Kimura est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'université d'Hawai'i à M noa et est diplômé de l'Advanced Management Program de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie. Michele Saito est membre du conseil d'administration d'A&B depuis plus de dix ans et préside le comité de rémunération depuis 2018. Elle quitte le conseil d'administration pour consacrer plus de temps à sa famille et à la communauté.

Elle a récemment été nommée directrice générale par intérim des Girl Scouts of Hawai'i.