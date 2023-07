Alexander & Baldwin, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT). La société opère à travers deux segments : Immobilier commercial et Opérations foncières. Le secteur de l'immobilier commercial fonctionne comme une société immobilière commerciale intégrée verticalement, avec des compétences essentielles en matière d'investissements et d'acquisitions, de construction et de développement, ainsi que de location et de gestion de propriétés en interne. Le segment Land Operations comprend les actifs, les propriétés foncières et les passifs de la société qui font l'objet de l'effort de simplification et de monétisation de la société. Son objectif commercial est de posséder et d'exploiter efficacement un portefeuille supérieur de propriétés immobilières commerciales à Hawaï. Le portefeuille de biens immobiliers commerciaux de la société se trouve entièrement à Hawaï et comprend environ 22 centres commerciaux, 12 actifs industriels et plus de quatre immeubles de bureaux, représentant un total d'environ 3,9 millions de pieds carrés de surface locative brute (SLB), ainsi que 140,7 acres de terrains faisant l'objet de baux souterrains.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié