Alexander & Baldwin, Inc. (A&B) est une société d'investissement immobilier (REIT). La société se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement de biens immobiliers commerciaux. La société opère à travers deux segments : l'immobilier commercial et les opérations foncières : L'immobilier commercial et les opérations foncières. Le secteur de l'immobilier commercial fonctionne comme une société d'investissement immobilier intégrée verticalement, avec des compétences en matière d'investissements et d'acquisitions, y compris l'identification d'opportunités et l'acquisition de propriétés ; la construction et le développement, y compris la conception et le développement de nouvelles propriétés, ainsi que la location et la gestion de propriétés en interne. Le secteur des opérations foncières comprend les propriétés foncières, les actifs et les passifs de la société qui font l'objet d'un effort de simplification et de monétisation de la part de la société. La société possède, exploite et gère environ 3,9 millions de mètres carrés d'espace commercial à Hawaï, dont 22 centres commerciaux, 13 actifs industriels et quatre immeubles de bureaux, ainsi que 142 acres de baux fonciers.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié