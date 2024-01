Alexandria Real Estate Equities, société de placement immobilier (FPI) spécialisée dans les sciences de la vie, n'a pas répondu aux attentes des analystes concernant les fonds d'exploitation trimestriels (FFO) lundi, pénalisée par des taux d'occupation plus faibles.

Alexandria a déclaré des FFO, une mesure clé de la performance d'une FPI, de 2,28 $ par action au quatrième trimestre, comparativement à 2,14 $ l'année précédente et aux estimations de LSEG de 2,29 $.

La société basée à Pasadena, en Californie, exploite et développe des laboratoires de sciences de la vie, des bureaux et des campus technologiques à travers l'Amérique du Nord. Elle compte parmi ses clients Bristol-Myers Squibb, Moderna et Eli Lilly, ainsi que des entreprises technologiques agricoles et des instituts de recherche.

Au 31 décembre 2023, le taux d'occupation des propriétés d'Alexandria en Amérique du Nord était de 94,6 %, comparativement à 94,8 % l'année précédente.

La FPI spécialisée dans les sciences de la vie s'attend toutefois à ce que le FFO pour l'ensemble de l'exercice 2024 se situe entre 9,37 et 9,57 dollars par action, dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 9,41 dollars, selon les données de LSEG.

Le revenu total de la FPI pour le quatrième trimestre était de 757,2 millions de dollars, contre 670,3 millions de dollars il y a un an (rapports de Rupali Chaudhary et Aatreyee Dasgupta à Bengaluru ; rédaction de Krishna Chandra Eluri et Shilpi Majumdar).