L'emploi en Australie a fait un bond en août, tandis que le taux de participation a atteint un niveau record et que le taux de chômage est resté stable, signe que les taux d'intérêt élevés depuis dix ans n'ont pas encore atténué la demande sur un marché du travail très tendu.

Bien que les chiffres solides de l'emploi de jeudi aient été principalement dus à des postes à temps partiel et n'aient pas changé radicalement les perspectives de politique monétaire, ils interviennent dans un contexte de débat animé sur les salaires et la productivité des travailleurs, avec un taux de chômage proche de ses plus bas niveaux depuis cinq décennies.

Les données du Bureau australien des statistiques ont montré que le nombre net d'emplois a augmenté de 64 900 en août par rapport à juillet, où il avait baissé de 1 400 en données corrigées à la hausse. Les prévisions du marché tablaient sur une augmentation d'environ 23 000.

Le taux de chômage est resté stable à 3,7 %, correspondant aux prévisions des analystes, tandis que le taux de participation a bondi à 67,0 %, le plus élevé depuis le début des enregistrements en 2013.

"Les indicateurs principaux font état d'un rapport sur l'emploi très solide, mais le biais vers l'emploi à temps partiel prédominant devrait tempérer l'exubérance", a déclaré Dwyfor Evans, responsable de la stratégie macroéconomique de l'APAC chez State Street Global Markets.

"Il n'y a pas grand-chose qui puisse faire bouger la banque centrale.

Le dollar australien a brièvement franchi la barre des 0,6450 dollars après la publication des données, avant de perdre ses gains et de remonter à 0,6442 dollars. Les marchés ont continué à parier que la Reserve Bank of Australia (RBA) maintiendrait ses taux le mois prochain, avec environ 40 % de chances de procéder à une dernière hausse au début de l'année prochaine.

Le marché du travail s'est avéré remarquablement résistant, avec 410 700 emplois nets créés au cours des 12 mois précédant le mois d'août, alors même que les taux d'intérêt ont augmenté de 400 points de base pour atteindre 4,1 %, leur niveau le plus élevé depuis 11 ans.

SALAIRES, PRODUCTIVITÉ

Ces bons chiffres montrent que le marché de l'emploi australien reste extrêmement tendu plus d'un an et demi après que l'économie se soit débarrassée des restrictions frontalières de l'ère COVID.

Cette situation a exacerbé les tensions entre les entreprises, qui appellent les migrants à combler les pénuries persistantes de main-d'œuvre, et les travailleurs, qui soulignent que l'inflation galopante se répercute sur les salaires réels.

Le débat sur les salaires et la productivité s'est intensifié cette semaine après que le promoteur immobilier australien Tim Gurner s'est plaint, lors d'un forum d'affaires, que la pandémie avait changé l'éthique de travail des employés et que "nous devons voir la douleur dans l'économie" et que le chômage devrait augmenter de 40 à 50 % pour ajuster les attentes.

La vidéo de ses commentaires, publiée par l'Australian Financial Review sur la plateforme de médias sociaux X, a été visionnée plus de 23 millions de fois et a suscité une levée de boucliers en Australie et à l'étranger.

Si certains acteurs du secteur ont approuvé les commentaires de M. Gurner, d'autres, comme la législatrice américaine Alexandria Ocasio-Cortez, ont souligné l'écart croissant entre la rémunération des dirigeants et celle des employés.

Jeudi, le trésorier Jim Chalmers s'est félicité de la solidité du rapport sur l'emploi, mais a averti que le marché du travail pourrait ralentir à partir de maintenant, un point de vue qui fait consensus parmi les économistes.

"Les taux d'intérêt élevés, l'inflation élevée mais modérée et l'incertitude mondiale persistante - en particulier le ralentissement en Chine - pèseront inévitablement sur notre économie et notre marché du travail au cours de l'année à venir", a déclaré M. Chalmers.

La RBA prévoit que le taux de chômage atteindra 3,9 % d'ici la fin de l'année et 4,5 % d'ici la mi-2025.

Adam Boyton, responsable de la recherche australienne chez ANZ, observe déjà des signes de ralentissement sur le marché du travail, avec un taux de sous-emploi en hausse et un nombre d'heures travaillées en baisse.

"Malgré le bond de l'emploi global, nous pensons que l'enquête sur la population active du mois d'août dans son ensemble n'est pas très différente de nos attentes générales", a déclaré M. Boyton.

"Par conséquent, le point de vue de la RBA ne change pas à la suite de ces données, nous voyons le taux d'escompte maintenu à 4,1 % pendant un certain temps.