Alexandria Real Estate Equities, société de placement immobilier (FPI) spécialisée dans les sciences de la vie, a affiché lundi une hausse des fonds provenant de l'exploitation (FFO) pour le premier trimestre, grâce à de meilleurs taux d'occupation.

La société basée à Pasadena, en Californie, exploite et développe des laboratoires, des bureaux et des campus technologiques dans le domaine des sciences de la vie en Amérique du Nord, avec des clients tels que Bristol-Myers Squibb, Moderna et Eli Lilly.

Le FFO trimestriel d'Alexandria, une mesure clé de la performance d'une FPI, s'est élevé à 2,35 $ par action, comparativement à 2,19 $ par action l'année précédente.

Au 31 mars, le taux d'occupation des immeubles en exploitation en Amérique du Nord était de 94,6 %, comparativement à 93,6 % l'an dernier.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de FFO annuels, qui devraient se situer entre 9,49 et 9,61 dollars par action, contre une fourchette précédente de 9,37 à 9,57 dollars par action.

Son chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 mars a augmenté de près de 10 % pour atteindre environ 769 millions de dollars.