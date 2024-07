Alexium International Group Limited est un fournisseur australien de produits chimiques de performance pour les applications de matériaux avancés, avec un accent particulier sur l'ignifugation et la gestion thermique. Les principales activités de l'entreprise comprennent la recherche et le développement en consultation avec les clients finaux, l'obtention de brevets pour les nouveaux produits développés, la commercialisation et la vente des produits. Les solutions de produits de la société comprennent des solutions de régulation thermique et des solutions ignifuges. Ses solutions de régulation thermique comprennent Alexicool, BioCool, Eclipsys et DelCool. Alexicool est un produit de refroidissement à base de matériaux à changement de phase (MCP) pour les applications textiles et les mousses. BioCool est une gamme de produits à base de PCM microencapsulé (mPCM) pour l'industrie de la literie. Eclipsys est une technologie de refroidissement perpétuel pour les produits textiles et à base de mousse. Sa solution ignifuge comprend l'Alexiflam et l'Alexiguard. L'Alexiflam est une technologie ignifuge destinée aux matelas.

Secteur Chimie de spécialité