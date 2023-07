ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC : Barclays passe à l'achat

Alfa Financial Software Holdings PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des solutions logicielles et des services de conseil au secteur du financement des actifs au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. La société se concentre sur les abonnements, les logiciels et les services. La société opère dans environ 26 pays et est située en Europe, en Australasie et en Amérique du Nord.