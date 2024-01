Alfa Financial Software Holdings PLC est un fournisseur britannique de solutions logicielles et de services de conseil destinés au secteur du financement automobile et de l'équipement au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, en Europe et en Australasie. Les activités de la société comprennent l'abonnement, les logiciels et les services. La société fournit le droit d'utilisation, des services de développement de logiciels, des services de mise en œuvre de base et une assistance continue pour son produit, Alfa Systems. Ses accords contractuels prévoient de multiples prestations ou services, tels que le développement ou la personnalisation du logiciel en fonction des besoins du client, des services de mise en œuvre tels que la migration des données et les tests, ainsi que certains services de gestion de projet. Sa plate-forme technologique, Alfa Systems, prend en charge les activités de détail et d'entreprise pour le financement de l'automobile, de l'équipement, du commerce de gros et des concessionnaires sur une base multijuridictionnelle, y compris les contrats de location/prêt, les montages et les services.