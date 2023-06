Alfa Financial Software reçoit une proposition de rachat de la part d'EQT

(Alliance News) - Alfa Financial Software Holdings PLC a confirmé vendredi avoir reçu un "certain nombre" d'offres de rachat de la part d'EQT, une société suédoise de capital-investissement.

Le développeur de logiciels basé à Londres a déclaré que les propositions étaient "non sollicitées" et "non contraignantes".

Il a déclaré que la dernière proposition se situe à un niveau de 208 pence par action. Cela représente une prime de 19 % par rapport à son cours de clôture de 174,50 pence le jeudi, dernier jour ouvrable avant l'annonce.

Les actions d'Alfa ont clôturé en baisse de 0,5 % à 173,69 pence chacune à Londres vendredi.

EQT doit maintenant soit annoncer son intention ferme de proposer une offre pour Alfa, soit dire qu'elle n'a pas l'intention de le faire, d'ici le 7 juillet.

"Il n'y a aucune certitude qu'une offre ferme sera proposée pour Alfa", a ajouté la société.

