Alfa Financial Software Holdings plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des systèmes logiciels et des services au secteur mondial du financement des actifs et de l'automobile. Elle fournit le droit d'utilisation, des services de développement de logiciels, des services de mise en œuvre de base et une assistance continue pour son produit, Alfa Systems. Alfa Systems, sa plateforme technologique cloud-native, fournit une solution de bout en bout avec un flux de travail intégré et un traitement automatisé utilisant des règles commerciales pour les sociétés de financement d'actifs. Alfa Systems prend en charge les activités de détail et d'entreprise pour le financement d'automobiles, d'équipements, de gros et de concessionnaires sur une base multijuridictionnelle. Les composants du cycle de vie d'Alfa Systems comprennent le point de vente, le plan de vente en gros, l'origination, l'entretien, le recouvrement et la récupération, ainsi que la recommercialisation et l'élimination. Avec un support omnicanal, le point de vente d'Alfa Systems répond à tous les besoins d'un fournisseur de financement d'actifs en matière de devis, de configuration de produits et d'affaires nouvelles. Alfa Systems est présent dans 37 pays.