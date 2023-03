Alfa Financial leadership vend 16 millions d'actions via CHP

Alfa Financial Software Holdings PLC - Développeur de logiciels basé à Londres pour les entreprises de financement automobile, d'équipement et de gros - Barclays déclare que CHP Software & Consulting Ltd a conclu la vente de 16 millions d'actions d'Alfa au prix de 1,35 GBP par action, générant un produit brut de 22 millions de GBP. Le prix de placement représente une décote de 7,2 % par rapport au cours de clôture de mercredi, qui était de 145,5 pence.

Suite à cette proposition, la participation d'Andrew Page dans Alfa s'élève à 55 %. M. Page est président exécutif d'Alfa et contrôle CHP. Andrew Denton, directeur général d'Alfa, est également un actionnaire minoritaire de CHP.

CHP ne cédera pas d'autres actions d'Alfa pendant au moins 90 jours.

"Andrew Page et Andrew Denton restent pleinement engagés auprès d'Alfa en tant que président exécutif et directeur général respectivement, et leur relation de travail avec la société reste inchangée", a déclaré Barclays mercredi en fin de journée.

Cours actuel de l'action : 134,50 pence, en baisse de 7,6 % jeudi

Variation sur 12 mois : en baisse de 19

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

