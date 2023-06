L'entreprise britannique Alfa Financial révèle une proposition de rachat de 773 millions de dollars de la part d'EQT

La société britannique Alfa Financial Software a déclaré vendredi avoir reçu un certain nombre de propositions de rachat non sollicitées de la part de la société d'investissement EQT, la dernière proposition s'élevant à 208 pence en espèces, ce qui valorise la société à 614,6 millions de livres (772,86 millions de dollars).

La société, qui fournit des logiciels pour le secteur du financement d'actifs, a déclaré que la dernière proposition d'EQT donnait également aux actionnaires la possibilité d'opter pour une offre alternative partielle d'actions non cotées.

EQT n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.