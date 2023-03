Le président-directeur général d'Alfa Financial vend des actions pour un montant de 23 millions de livres sterling

(Alliance News) - Une société contrôlée par le président exécutif d'Alfa Financial Software Holdings PLC, Andrew Page, se débarrasse de 16 millions d'actions de la société par le biais d'un placement secondaire, a déclaré mercredi le teneur de livre conjoint Barclays.

CHP Software & Consulting Ltd a l'intention de vendre 16 millions d'actions au total. CHP est contrôlée par M. Page. Les 16 millions d'actions représentent une vente de 15 millions d'actions par Page.

Andrew Denton, directeur général d'Alfa, est également un actionnaire minoritaire de CHP.

Les actions d'Alfa Financial Software ont clôturé en hausse de 3,9 % à 145,50 pence à Londres mercredi. Aux prix actuels du marché, la valeur de la vente s'élèvera à 23,3 millions de livres sterling.

Le prix final du placement sera déterminé à la fin de la construction du livre d'ordres.

Alfa ne recevra aucun produit du placement. Le placement représente environ 5,5 % du capital social d'Alfa.

Page et Denton restent pleinement engagés auprès d'Alfa et leur relation de travail avec la société reste inchangée, a déclaré Alfa dans un communiqué.

CHP s'est engagé à ne pas vendre d'autres actions de la société pendant au moins 90 jours.

Le placement sera géré par Barclays Bank PLC. Investec Bank PLC et Panmure Gordon (UK) Ltd seront les coordinateurs globaux conjoints et les teneurs de livres conjoints.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

