Le principal actionnaire d'Alfa Financial soutient l'offre d'EQT

(Alliance News) - Le principal actionnaire d'Alfa Financial Software Holdings PLC a apporté mercredi son soutien à EQT AB, qui envisage une offre pour le développeur de logiciels axé sur le secteur du financement d'actifs.

La société suédoise de capital-investissement EQT a déclaré mercredi avoir conclu un engagement irrévocable avec CHP Software & Consulting Ltd, contrôlée par Andrew Page, fondateur et président d'Alfa Financial. CHP détient près de 60 % des parts d'Alfa Financial.

Bien qu'elle n'ait pas encore fait d'offre ferme pour Alfa Financial, EQT a proposé d'acquérir la société au prix de 208 pence par action. Cela valoriserait l'entreprise à environ 614,4 millions de livres sterling.

Les actions d'Alfa Financial ont augmenté de 4,6 % à 197,20 pence chacune à Londres mercredi matin.

EQT est tenu de faire savoir d'ici le 7 juillet s'il a l'intention d'acheter ou non la société.

