(Alliance News) - Alfa Financial Software Holdings PLC a déclaré jeudi un dividende plus élevé en raison de la croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices et de l'augmentation de la valeur totale des contrats.

Le développeur de logiciels basé à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôts a augmenté de 2,4 % pour atteindre 29,6 millions de livres sterling en 2023, contre 28,9 millions de livres sterling en 2022. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,3 %, passant de 93,3 millions de livres sterling à 102,0 millions de livres sterling.

Alfa Financial a déclaré que la valeur totale de ses contrats a augmenté de 16 % pour atteindre 165,3 millions de livres sterling en 2023, contre 142,9 millions de livres sterling en 2022.

La société a proposé un dividende spécial de 2,0 pence par action, soit une augmentation de 33 % par rapport à 1,5 pence l'année précédente. En outre, elle a proposé un dividende ordinaire de 1,3 pence, soit une augmentation de 8,3 % par rapport à 1,2 pence.

En ce qui concerne l'avenir, Alfa Financial a déclaré : "Nous prévoyons pour 2024 une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre, moyenne à élevée, grâce à la poursuite de la forte croissance des abonnements. Dans le cadre de cette performance, nous prévoyons une plus grande pondération au cours du second semestre de l'année, à mesure que les nouvelles ventes seront pleinement opérationnelles. Notre pipeline de nouvelles affaires encourageant, notre confiance dans les perspectives et notre stratégie signifient qu'Alfa continuera à investir dans sa technologie et son personnel, tout en continuant à reverser des liquidités aux actionnaires par le biais d'un dividende durable et progressif".

Andrew Denton, directeur général, a déclaré : "Nous avons construit une entreprise résiliente avec une concentration réduite de la clientèle, opérant sur des marchés diversifiés à la fois géographiquement et par classe d'actifs. L'entreprise est soutenue par une base de revenus d'abonnement croissante et la conversion du pipeline en phase finale laisse présager un second semestre fort en 2024 pour nos services. Ces éléments, associés à la robustesse inhérente au marché des logiciels de financement d'actifs et à notre investissement continu dans un personnel de qualité, renforcent notre confiance dans les perspectives de l'entreprise."

Les actions d'Alfa Financial ont augmenté de 1,5 % à 172,00 pence chacune jeudi après-midi à Londres.

