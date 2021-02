Alfa Laval : Barclays relève son conseil sur le titre

Un jour après que Crédit Suisse ait revalorisé Alfa Laval, Barclays a à son tour relevé sa recommandation sur l'action aujourd'hui, notant désormais la firme d'ingénierie suédoise à 'pondérer en ligne' alors qu'elle était auparavant à 'sous-pondérer'.



Dans une note sur les sociétés européennes de biens d'équipement, Barclays a souligné qu'Alfa Laval a sous-performé le secteur de 7 % depuis que le marché a atteint son plus bas niveau en mars 2020.



Alfa Laval reste proche de sa décote record pour le secteur, a déclaré l'analyste, en augmentant son objectif sur l'action de 190 couronnes suédoises à 260 couronnes suédoises.



