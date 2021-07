Alfa Laval : les commandes remontent, le titre suit

Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval grimpe en Bourse ce mardi après l'annonce de commandes et de résultats trimestriels bien supérieurs aux attentes.



Le titre du groupe spécialisé dans l'échange thermique et la séparation et le transfert des fluides s'adjuge plus de 6% à Stockholm à la mi-journée, alors que l'indice industriel européen avance de seulement 0,3% au même moment.



Les prises de commandes d'Alfa Laval - dont les produits sont utilisés dans l'industrie alimentaire et la construction navale - ont augmenté de 33% à près de 12 milliards de couronnes suédoises (1,2 milliard d'euros) au deuxième trimestre.



Son bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement (Ebitda) atteint, lui, 1,74 milliard de couronnes, contre 1,80 milliard un an auparavant, tandis que ses ventes ont progressé de 2% à 9,97 milliards.



Tous ces chiffres sont en moyenne supérieurs de 15% aux prévisions établies par les analystes.



