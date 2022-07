Alfa Laval : les résultats et commandes salués en Bourse

Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval grimpe ce mercredi à la Bourse de Stockholm après l'annonce de prises de commandes 'record' au titre du deuxième trimestre.



Le spécialiste des échanges thermiques et du transfert de fluides a annoncé ce matin que ses commandes avaient augmenté de 10% au deuxième trimestre, à 14,4 milliards de couronnes suédoises (1,4 milliard d'euros) contre un consensus de 12,9 milliards.



Son bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement (Ebitda) ajusté atteint pour sa part 1,96 milliard de couronnes, contre 1,74 milliard un an auparavant, alors que le consensus visait 1,84 milliard.



Alfa Laval, dont les produits sont utilisés aussi bien dans l'industrie alimentaire que dans la construction navale, indique que ses ventes ont progressé de 10% à 11,85 milliards contre 11,5 milliards attendus par les analystes.



Si le groupe assure que la demande reste 'solide' sur ses principaux marchés, il a déclaré s'attendre à ce que la demande au troisième trimestre 's'affaiblisse quelque peu' par rapport au deuxième trimestre.



Peu avant 11h00, le titre s'octroyait 7% contre un gain de 0,7% au même instant pour l'indice OMXS30 et de 2,1% pour l'indice STOXX du secteur européen de l'industrie.



A noter que le groupe a profité de sa publication trimestrielle pour annoncer la promotion de Fredrik Ekström, l'un des cadres dirigeants de sa branche d'énergie, au poste de directeur financier, avec prise d'effet au 1er novembre.



