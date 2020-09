Alfa Laval : signe deux commandes au Brésil

14/09/2020 | 10:12

Alfa Laval a remporté deux commandes pour la fourniture de systèmes de pompage Framo pour deux navires FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) destinés à opérer en dehors des côtes du Brésil.



Les commandes, d'une valeur totale d'environ 155 millions de couronnes suédoises. Les livraisons sont prévues pour 2021.



Les deux commandes comprennent des systèmes de pompage marins pour le service d'eau d'incendie et de levage d'eau de mer.



' Ces systèmes fiables et durables sont utilisés dans une variété de tâches, où ils assurent des opérations sûres et des performances optimisées', déclare Sameer Kalra, président de la division Marine.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.