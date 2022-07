Alfa, S. A. B. de C. V. : Le titre revient à proximité du support

Données financières MXN USD EUR CA 2022 335 Mrd 16 403 M 16 198 M Résultat net 2022 15 157 M 741 M 732 M Dette nette 2022 78 511 M 3 839 M 3 791 M PER 2022 4,53x Rendement 2022 6,81% Capitalisation 65 810 M 3 218 M 3 178 M VE / CA 2022 0,43x VE / CA 2023 0,40x Nbr Employés 57 467 Flottant 98,6% Prochain événement sur ALFA, S. A. B. DE C. V. 17/10/22 Q3 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 13,59 MXN Objectif de cours Moyen 20,23 MXN Ecart / Objectif Moyen 48,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Álvaro Fernández Garza President & Chief Executive Officer Eduardo Alberto Escalante Castillo Chief Financial Officer & Finance Director Armando Garza Sada Chairman Claudio Xavier González Laporte Independent Director José Fernando Calderón Rojas Independent Director