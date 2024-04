Alfa SAB de CV est une société holding basée au Mexique, qui gère un portefeuille de filiales diversifiées. Son portefeuille comprend Sigma, qui produit, commercialise et distribue des aliments sous plusieurs marques au Mexique, aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine ; Alpek, qui produit du polyester, à savoir de l'acide téréphtalique purifié (PTA), du polyéthylène téréphtalate (PET) et des fibres, et propose sur le marché mexicain du polystyrène expansible (EPS) et du caprolactame, entre autres ; Nemak, fournisseur de solutions d'allègement pour l'industrie automobile et spécialisé dans le développement et la fabrication de composants en aluminium pour le groupe motopropulseur et la structure de la carrosserie ; Axtel, fournisseur de services de technologie de l'information et de communication pour les entreprises, le gouvernement et les marchés résidentiels par le biais de ses marques Alestra et Axtel, et Newpek, qui est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz ayant des activités au Mexique et aux États-Unis.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation