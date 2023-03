Alfen N.V. : Bon timing pour revenir à l'achat 07/03/2023 | 08:38 achat En cours

Cours d'entrée : 75.72€ | Objectif : 90€ | Stop : 70€ | Potentiel : 18.86% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre Alfen N.V., le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 74.26 EUR.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 90 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Alfen N.V. représente actuellement 4.62 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 18/11/2020 au cours de 63.29 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts Les analystes anticipent une forte progression du volume d'activité du groupe. Ce dernier affiche un taux de croissance important pour les années à venir.

Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.



Points faibles Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.



Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.



Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.



Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.



L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.



Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Réseau intelligent et transport d'électricité Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALFEN N.V. -9.86% 1 759 TBEA CO., LTD. 10.06% 12 392 XJ ELECTRIC CO., LTD. 20.58% 3 504 HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,.. 25.79% 1 948 BEIJING SIFANG AUTOMATION C.. 4.25% 1 786 HITACHI ENERGY INDIA LIMITE.. 1.61% 1 763 ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA 2.31% 243 KONCAR - DISTRIBUTIVNI I SP.. 11.87% 197

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2023 559 M 597 M - Résultat net 2023 65,0 M 69,4 M - Tréso. nette 2023 42,4 M 45,3 M - PER 2023 25,4x Rendement 2023 - Capitalisation 1 647 M 1 759 M - VE / CA 2023 2,87x VE / CA 2024 2,16x Nbr Employés 893 Flottant 99,3% Prochain événement sur ALFEN N.V. 06/04/23 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 75,90 € Objectif de cours Moyen 110,50 € Ecart / Objectif Moyen 45,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Marco Roeleveld Chief Executive Officer & Chief Operating Officer Jeroen van Rossen Chief Financial Officer Henk ten Hove Chairman-Supervisory Board Eline M. Oudenbroek Independent Member-Supervisory Board Willem Ackermans Independent Member-Supervisory Board